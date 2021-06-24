Завершился второй этап Российской серии кольцевых гонок (СМП РСКГ) на Нижегородском кольце стартует.

Как сообщает пресс-служба B-Tuning Pro Racing Team, этап прошёл при изнуряющей жаре. Температура воздуха во время заездов была выше 30 градусов.

«Погодные условия для всех участников, конечно, были очень сложными. В 34 градуса даже просто надевать комбинезон тяжело, а думать о том, что сейчас надо в этот парник залезть и провести 22 круга на пределе... Моторы греются, машины кипят, не справляются системы охлаждения. Это очень жарко для гоночного двигателя. Резина тоже плыла, многие испытывали проблемы с тем, чтобы сохранить её в рабочем состоянии до финиша. Впрочем, у меня с ней сложностей не возникало», — сказал пилот команды B-Tuning Андрей Севастьянов.

Следующий этап пройдёт с 24 по 25 июля на автодроме «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом.

Ранее сообщалось, что стартует второй этап Российской серии кольцевых гонок.