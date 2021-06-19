Стартует второй этап Российской серии кольцевых гонок

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Второй этап Российской серии кольцевых гонок (СМП РСКГ) на Нижегородском кольце стартует 19 июня.
Стартует второй этап Российской серии кольцевых гонок
  • © пресс-служба B-Tuning

Об этом сообщает пресс-служба B-Tuning Pro Racing Team. Этот уикенд станет первым в этом сезоне этапом СМП РСКГ, на котором смогут присутствовать зрители.

Накануне заезда пилот Андрей Севастьянов перенёс коронавирус. В связи с этим, команде B-Tuning Pro Racing Team не удалось уделить достаточно времени доработке автомобиля.

«Всего пару дней назад завершился мой период самоизоляции из-за коронавируса. Нам не удалось уделить достаточно времени доработке машины , которую мы собирались произвести после Смоленска, потому я поеду практически с теми же настройками мотора и буду уступать в мощности конкурентам. Мне пока сложно оценить, насколько хорошей окажется моя физическая форма и скажется ли болезнь на спортивных результатах. Надеюсь, что всё пройдет максимально гладко», — сказал пилот, добавив,  что хорошо знает трассу, на которой пройдут соревнования.

Прямые трансляции заездов можно будет увидеть на каналах «Матч ТВ» и на официальном YouTube-канале серии.

Ранее сообщалось, что команда B-Tuning заработала первые очки на старте чемпионате России.

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