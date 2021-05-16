«Порту» в 25-й раз квалифицировался в Лигу чемпионов

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«Порту» завоевал право выступить в групповом этапе Лиги чемпионов, гарантировав себе второе место за тур до завершения сезона португальской Примейры.

Благодаря победе над «Риу Аве» в матче 33-го тура Примеры «Порту» набрал 77 очков и за тур до завершения чемпионата оторвался от идущей третьей «Бенфики» на четыре очка.

Таким образом «Порту» вышел в Лигу чемпионов в 25-й раз в своей истории. Лишь два клуба превзошли данный показатель — каталонская «Барселона» и мадридский «Реал», на счету которых по 26 выходов в групповой этап ЛЧ.

Ранее сообщалось, что «Спортинг» впервые за 19 лет стал чемпионом Примейры.

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