«Спортинг» впервые за 19 лет стал чемпионом Примейры

Лиссабонский «Спортинг» одержал победу над «Боавиштой» в матче 32-го тура португальской Примейры.

Встреча, прошедшая на «Жозе Алваладе» в Лиссабоне, завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

Победу «Спортингу» принёс гол Паулинью, отличившегося на 39-й минуте.

Таким образом, лиссабонская команда набрала 82 очка и за два тура до завершения сезона завоевала первый с сезона-2001/02 титул чемпиона Примейры, став недосягаемой для идущего вторым, с 72 очками, «Порту».

Этот титул чемпиона Португалии стал для «Спортинга» 19-м в истории. Рекордсменом турнира являет «Бенфика» — 37 побед. У «Порту», сложившего полномочия действующего чемпиона — 29 титулов.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» обошёл «Челси» по числу титулов в чемпионате Англии.