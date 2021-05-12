«Спортинг» впервые за 19 лет стал чемпионом Примейры

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Лиссабонский «Спортинг» одержал победу над «Боавиштой» в матче 32-го тура португальской Примейры.
«Спортинг» впервые за 19 лет стал чемпионом Примейры
  • Reuters

Встреча, прошедшая на «Жозе Алваладе» в Лиссабоне, завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

Победу «Спортингу» принёс гол Паулинью, отличившегося на 39-й минуте.

Таким образом, лиссабонская команда набрала 82 очка и за два тура до завершения сезона завоевала первый с сезона-2001/02 титул чемпиона Примейры, став недосягаемой для идущего вторым, с 72 очками, «Порту».

Этот титул чемпиона Португалии стал для «Спортинга» 19-м в истории. Рекордсменом турнира являет «Бенфика» — 37 побед. У «Порту», сложившего полномочия действующего чемпиона — 29 титулов.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» обошёл «Челси» по числу титулов в чемпионате Англии.

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