«Манчестер Сити» обошёл «Челси» по числу титулов в чемпионате Англии

«Манчестер Сити» в седьмой раз в своей истории стал чемпионом Англии по футболу.

Победа в сезоне-2020/21 стала для «Манчестер Сити» пятой с 1992 года, когда была основана Английская премьер-лига, и седьмой — в истории чемпионатов Англии.

По этому показателю команда обошла лондонский «Челси» и «Сандерленд», на счету которых по шесть титулов национального первенства, и сравнялась с бирмингемской «Астон Виллой», у которой также семь трофеев чемпионата Англии.

Рекордсменом по победам в чемпионате Англии является «Манчестер Юнайтед» — 20 титулов. На втором месте по данному показателю «Ливерпуль» (19). Тройку замыкает лондонский «Арсенал» (13). Девять раз чемпионом Англии становился ливерпульский «Эвертон».

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» установил уникальное достижение в АПЛ.