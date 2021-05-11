«Манчестер Сити» установил уникальное достижение в АПЛ

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«Манчестер Сити» установил уникальное достижение, став чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) сезона-2020/21.
«Манчестер Сити» установил уникальное достижение в АПЛ
  • Reuters

«Манчестер Сити» стал первой командой в истории основанной в 1992 году лиги, завоевавшей титул чемпиона, несмотря на то что на католическое Рождество, 25 декабря, она занимала лишь восьмое место в турнирной таблице.

Прежде подобное произошло лишь один раз — в сезоне-1981/82 Футбольной лиги Англии, когда «Ливерпуль» стал чемпионом, занимая лишь 12-е место в Рождество.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» стал чемпионом АПЛ сезона-2020/21.

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