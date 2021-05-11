«Манчестер Сити» стал чемпионом АПЛ сезона-2020/21

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«Манчестер Сити» досрочно стал чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) сезона-2020/21.
«Манчестер Сити» стал чемпионом АПЛ сезона-2020/21
  • Reuters

Об этом стало известно после поражения «Манчестер Юнайтед» от «Лестер Сити» в матче 36-го тура АПЛ.

В активе «Манчестер Сити» 80 очков за три матча до конца сезона и отрыв от идущего вторым МЮ, у которого также осталось три игры, составляет десять очков.

Таким образом, «Манчестер Сити» стал чемпионом АПЛ сезона-2020/21 и завоевал титул чемпиона Англии по футболу в седьмой раз в истории, сравнявшись по данному показателю с бирмингемской «Астон Виллой».

Ранее сообщалось, что МЮ на «Олд Траффорд» проиграл «Лестеру» в матче АПЛ.

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