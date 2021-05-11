МЮ на «Олд Траффорд» проиграл «Лестеру» в матче АПЛ

«Манчестер Юнайтед» потерпел поражение от «Лестер Сити» в матче 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча, прошедшая на «Олд Траффорд» в Манчестере, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

«Лестер» забил первым. На 10-й минуте отличился Люк Томас.

МЮ ответил голом Мэйсона Гринвуда, забившего на 15-й минуте.

Победу «Лестеру» принёс гол Чагара Сёюнджю, поразившего ворота соперников на 66-й минуте.

«Манчестер Юнайтед» с 70 очками занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. «Лестер» набрал 66 очков и поднялся на третье место, опередив лондонский «Челси» (64).

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании разрешил пускать болельщиков на матчи АПЛ.