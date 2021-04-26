«Голден Стэйт» обыграл «Сакраменто», Карри набрал 37 очков и установил рекорд НБА

В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над «Сакраменто Кингз».

Матч, проходивший в «Чейз-центре» в Сан-Франциско, завершился победой хозяев со счётом 117:113.

В составе «Уорриорз» самым результативным стал Стефен Карри, набравший 37 очков. У проигравших 25 очков набрал Бадди Хилд.

Забив семь трёхочковых в матче, Карри довёл количество дальних попаданий до 85 за календарный месяц, что является новым рекордом в истории НБА. Защитник «Голден Стэйт» превзошёл достижение Джеймса Хардена, которое тот установил, выступая за «Хьюстон Рокетс». В ноябре 2019 года Харден забросил 82 трёхочковых.

Ранее сообщалось, что экс-игрок ЦСКА Джеймс отреагировал на дебют за «Бруклин» в НБА.