«Наполи» и «Интер» не выявили победителя в матче Серии А

«Наполи» на своём поле сыграл вничью с «Интером» в матче 31-го тура итальянской футбольной Серии А.

Встреча прошла в Неаполе и завершилась со счётом 1:1.

На 36-й минуте хозяева вышли вперёд благодаря автоголу Самира Хандановича. На 55-й минуте счёт сравнял Кристиан Эриксен.

Таким образом, была прервана 11-матчевая победная серия «Интера» в чемпионате Италии. Тем не менее «Интер» набрал 75 очков и укрепил лидерство в турнирной таблице. «Наполи» (60) находится на пятой строчке.

Ранее сообщалось, что «Милан» одержал победу над «Дженоа» в 31-м туре Серии А.