Каминский оценил возможность возвращения Цветкова в сборную России

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Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский оценил выступление биатлониста Максима Цветкова в спринтерской гонке на 10 км на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске.
Каминский оценил возможность возвращения Цветкова в сборную России
  • РИА Новости

«Выступление Максима Цветкова стало приятной неожиданностью. Конечно же, у Максима есть шансы быть включённым в состав сборной России на следующий сезон. Мы будем рассматривать Цветкова в качестве одного из кандидатов», — цитирует Каминского РИА Новости.

Также тренер рассказал, будет ли биатлонист включён в состав национальной команды на тренировочный сбор на Камчатке.

«Я сейчас не готов ответить на этот вопрос», — сказал он.

Напомним, что Цветков занял второе место в гонке.

Ранее сообщалось, что Елисеев выиграл спринт на чемпионате России по биатлону.

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