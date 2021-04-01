Каминский оценил возможность возвращения Цветкова в сборную России

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский оценил выступление биатлониста Максима Цветкова в спринтерской гонке на 10 км на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске.

«Выступление Максима Цветкова стало приятной неожиданностью. Конечно же, у Максима есть шансы быть включённым в состав сборной России на следующий сезон. Мы будем рассматривать Цветкова в качестве одного из кандидатов», — цитирует Каминского РИА Новости.

Также тренер рассказал, будет ли биатлонист включён в состав национальной команды на тренировочный сбор на Камчатке.

«Я сейчас не готов ответить на этот вопрос», — сказал он.

Напомним, что Цветков занял второе место в гонке.

Ранее сообщалось, что Елисеев выиграл спринт на чемпионате России по биатлону.