Каминский оценил возможность возвращения Цветкова в сборную России
- РИА Новости
«Выступление Максима Цветкова стало приятной неожиданностью. Конечно же, у Максима есть шансы быть включённым в состав сборной России на следующий сезон. Мы будем рассматривать Цветкова в качестве одного из кандидатов», — цитирует Каминского РИА Новости.
Также тренер рассказал, будет ли биатлонист включён в состав национальной команды на тренировочный сбор на Камчатке.
«Я сейчас не готов ответить на этот вопрос», — сказал он.
Напомним, что Цветков занял второе место в гонке.
Ранее сообщалось, что Елисеев выиграл спринт на чемпионате России по биатлону.