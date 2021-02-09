Экс-игрок сборной России по хоккею высказался о личностных качествах Овечкина и Малкина

Бывший защитник сборной России по хоккею Дмитрий Калинин рассказал о личностных качествах игроков национальной команды Александра Овечкина, Евгения Малкина и Ильи Ковальчука.

«Они все простые, общительные ребята. С ними приятно иметь дело. Смолоду у этих игроков были ярко выраженные лидерские качества, которые только развивались со временем», — цитирует Калинина Sport24.



Калинин является трёхкратным чемпионом мира в составе сборной России, а также он по разу выигрывал Кубок Гагарина в составе уфимского «Салавата Юлаева» и петербургского СКА.



Ранее «Вашингтон» уступил «Филадельфии» в НХЛ, несмотря на четыре очка Овечкина.