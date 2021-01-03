Бородавко назвал саботажем отказ норвежцев от участия на «Тур де Ски»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил решение норвежских лыжников пропустить престижную многодневку «Тур де Ски».

«Мы сразу высказали своё мнение. Это, скажем так, саботаж. Трудно представить, о чём они думали. Так получилось, что здесь их нет, праздник проходит без них. Думаю, что многие из норвежцев, прежде всего руководители и спортсмены, кусают локти и хотят попасть сюда. Иначе для чего тренируются спортсмены? Все в одинаковых условиях, никто не требовал отдельных преференций для своих команд. В плане контроля за коронавирусом на «Тур де Ски» всё жёстко, но справедливо: масочный контроль и тесты. Конечно, с присутствием норвежцев соревнования были бы более зрелищными. Когда они отказались от участия, мы высказывали своё сожаление», — цитирует Бородавко РИА Новости.

Сборная Норвегии пропустила несколько этапов Кубка мира и отказалась от участия на «Тур де Ски» из-за риска заболеть коронавирусом.

Ранее Большунов высказался о победе в гонке преследования на «Тур де Ски».