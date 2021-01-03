Бородавко назвал саботажем отказ норвежцев от участия на «Тур де Ски»

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил решение норвежских лыжников пропустить престижную многодневку «Тур де Ски».
Бородавко назвал саботажем отказ норвежцев от участия на «Тур де Ски»
  • РИА Новости

«Мы сразу высказали своё мнение. Это, скажем так, саботаж. Трудно представить, о чём они думали. Так получилось, что здесь их нет, праздник проходит без них. Думаю, что многие из норвежцев, прежде всего руководители и спортсмены, кусают локти и хотят попасть сюда. Иначе для чего тренируются спортсмены? Все в одинаковых условиях, никто не требовал отдельных преференций для своих команд. В плане контроля за коронавирусом на «Тур де Ски» всё жёстко, но справедливо: масочный контроль и тесты. Конечно, с присутствием норвежцев соревнования были бы более зрелищными. Когда они отказались от участия, мы высказывали своё сожаление», — цитирует Бородавко РИА Новости.

Сборная Норвегии пропустила несколько этапов Кубка мира и отказалась от участия на «Тур де Ски» из-за риска заболеть коронавирусом.

Ранее Большунов высказался о победе в гонке преследования на «Тур де Ски».

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