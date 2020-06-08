Чемпион UFC Адесанья рассказал, за какую сумму был бы готов перейти в бокс

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе новозеландец Исраэль Адесанья не намерен пробовать свои силы в боксе — за исключением тех случаев, когда ему могут предложить очень большие деньги.

«Я не могу урезать свои навыки боевых искусств. Я уже делал это: у меня шесть побед и одно поражение в боксе, и это было грязным ограблением. Они просто не хотели отдавать победу тому, у кого не было опыта в боксе», — сказал боец в подкасте The Score MMA.

По его словам, он не согласится выйти на боксёрский ринг даже за $100 млн, так как этой суммы гонорара он может добиться и в UFC.

«Я буду боксировать за $1 млрд. Только за эту цену я соглашусь выйти на бой с человеком, урезав на 90% свой арсенал. И даже больше, ведь вы ещё не видели, какой у меня грэпплинг», — добавил Адесанья.

Адесанья за свою карьеру в MMA одержал 19 побед и не потерпел ни одного поражения.

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