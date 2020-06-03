Боксёр Гассиев может провести свой следующий бой осенью
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- РИА Новости
«Бой Гассиева может состояться в октябре — конце сентября. Сейчас ведём переговоры с Муратом о подписании контракта с нашей промоутерской компанией «Патриот». Надеемся, в ближайшее время сможем анонсировать более подробную информацию», — цитирует Субочева Sport24.
Последний поединок Гассиев провёл в 2018 году. Тогда в финале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) в Москве он потерпел поражение от украинца Александра Усика и потерял титулы чемпиона мира в первом тяжёлом весе по версиям WBA Super и IBF.
Ранее сообщалось, что Гассиев продолжит работать с тренером Абелем Санчесом.