Боксёр Гассиев может провести свой следующий бой осенью

Директор Федерации бокса ЦФО Николай Субочев рассказал, когда российский боксёр Мурат Гассиев может провести свой следующий бой.

«Бой Гассиева может состояться в октябре — конце сентября. Сейчас ведём переговоры с Муратом о подписании контракта с нашей промоутерской компанией «Патриот». Надеемся, в ближайшее время сможем анонсировать более подробную информацию», — цитирует Субочева Sport24.

Последний поединок Гассиев провёл в 2018 году. Тогда в финале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) в Москве он потерпел поражение от украинца Александра Усика и потерял титулы чемпиона мира в первом тяжёлом весе по версиям WBA Super и IBF.

Ранее сообщалось, что Гассиев продолжит работать с тренером Абелем Санчесом.