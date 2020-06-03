Боксёр Гассиев может провести свой следующий бой осенью

Короткая ссылка
Директор Федерации бокса ЦФО Николай Субочев рассказал, когда российский боксёр Мурат Гассиев может провести свой следующий бой.
Боксёр Гассиев может провести свой следующий бой осенью
  • © Владимир Сергеев
  • РИА Новости

«Бой Гассиева может состояться в октябре — конце сентября. Сейчас ведём переговоры с Муратом о подписании контракта с нашей промоутерской компанией «Патриот». Надеемся, в ближайшее время сможем анонсировать более подробную информацию», — цитирует Субочева Sport24.

Последний поединок Гассиев провёл в 2018 году. Тогда в финале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) в Москве он потерпел поражение от украинца Александра Усика и потерял титулы чемпиона мира в первом тяжёлом весе по версиям WBA Super и IBF.

Ранее сообщалось, что Гассиев продолжит работать с тренером Абелем Санчесом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить