Боксёр Гассиев продолжит работать с тренером Санчесом

Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе по версиям WBA Super и IBF Мурат Гассиев сообщил, что намерен продолжить сотрудничество с тренером Абелем Санчесом.

«Меня всё устраивает, поэтому продолжу тренироваться у Абеля. Если нужно, мне всегда поможет Виталий Сланов», — приводит слова Гассиева ТАСС.

Последний поединок Гассиев провёл в 2018 году. Тогда в финале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) в Москве он потерпел поражение от украинца Александра Усика и потерял титулы чемпиона мира в первом тяжёлом весе по версиям WBA Super и IBF.

Ранее Гассиев заявил, что не думал о завершении карьеры, несмотря на двухлетний перерыв.