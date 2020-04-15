Боксёр Гассиев не думал о завершении карьеры, несмотря на двухлетний перерыв
- РИА Новости
«Единственная мысль, которая приходила в голову, — это поскорее вернуться, провести бой и радовать своих болельщиков. В сглазы и прочее я не верю», — цитирует Гассиева ТАСС.
Последний поединок Гассиев провёл в 2018 году. Тогда в финале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) в Москве он потерпел поражение от украинца Александра Усика и потерял титулы чемпиона мира в первом тяжёлом весе по версиям WBA Super и IBF.
Ранее Гассиев выразил надежду на реванш с Усиком.