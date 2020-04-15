Гассиев выразил надежду на реванш с украинским боксёром Усиком

Российский боксёр Мурат Гассиев заявил, что надеется на проведение реванша с украинцем Александром Усиком.

«Надеюсь, что реванш состоится и всё встанет на свои места. Как и должно было быть», — цитирует Гассиева ТАСС.

В поединке 2018 года в Москве в финале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) Гассиев уступил Усику и потерял титулы чемпиона мира в первом тяжёлом весе по версиям WBA Super и IBF.

Ранее сообщалось, что Гассиев и генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв прошли тестирование на коронавирус.