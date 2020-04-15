Гассиев выразил надежду на реванш с украинским боксёром Усиком
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- РИА Новости
«Надеюсь, что реванш состоится и всё встанет на свои места. Как и должно было быть», — цитирует Гассиева ТАСС.
В поединке 2018 года в Москве в финале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) Гассиев уступил Усику и потерял титулы чемпиона мира в первом тяжёлом весе по версиям WBA Super и IBF.
Ранее сообщалось, что Гассиев и генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв прошли тестирование на коронавирус.