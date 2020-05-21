Восемь футболистов «Сантоса Лагуны» сдали положительный тест на коронавирус

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Восемь игроков мексиканского футбольного клуба «Сантос Лагуна» сдали положительный тест на коронавирус.
Восемь футболистов «Сантоса Лагуны» сдали положительный тест на коронавирус
  • РИА Новости

Об этом сообщается на официальном сайте Мексиканской футбольной лиги (MX Liga).

Как отметили в пресс-службе соревнований, у всех спортсменов  болезнь протекает без симптомов. При этом в руководстве лиги отказались называть имена футболистов «Сантоса Лагуны», чей тест на COVID-19 дал положительный результат.

Первенство Мексики по футболу временно остановлено из-за пандемии коронавируса. На момент паузы первое место в турнирной таблице занимает «Тигрес», на второй строчке расположилась «Америка». 

Ранее бывший главный тренер «Ростова» и «Уфы» Дмитрий Кириченко рассказал, какие клубы выступали за доигровку сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

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