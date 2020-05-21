Восемь футболистов «Сантоса Лагуны» сдали положительный тест на коронавирус

Восемь игроков мексиканского футбольного клуба «Сантос Лагуна» сдали положительный тест на коронавирус.

Об этом сообщается на официальном сайте Мексиканской футбольной лиги (MX Liga).

Как отметили в пресс-службе соревнований, у всех спортсменов болезнь протекает без симптомов. При этом в руководстве лиги отказались называть имена футболистов «Сантоса Лагуны», чей тест на COVID-19 дал положительный результат.

Первенство Мексики по футболу временно остановлено из-за пандемии коронавируса. На момент паузы первое место в турнирной таблице занимает «Тигрес», на второй строчке расположилась «Америка».

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