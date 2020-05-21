Кириченко объяснил, кто был заинтересован в возобновлении сезона РПЛ

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Бывший главный тренер «Ростова» и «Уфы» Дмитрий Кириченко рассказал, какие клубы выступали за доигровку сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Кириченко объяснил, кто был заинтересован в возобновлении сезона РПЛ
  • РИА Новости

«Уверен, где-то 13 клубов РПЛ из 16 изначально были не против завершения сезона. Всё же при таком варианте развития событий никто не вылетал из Премьер-лиги, просто её состав пополнили бы две команды из ФНЛ. А теперь из-за двух-трёх коллективов чемпионат продолжится», — заявил тренер в интервью RT.

По словам специалиста, речь идёт о командах, сражающихся за места в еврокубки. 

«Некоторые клубы не хотели заканчивать сезон, и их можно понять. Ведь речь в том числе идёт о непопадании в Лигу чемпионов, а это повлечёт серьёзный финансовый удар в и без того непростое время. Возможно, если бы этим командам возместили убытки, они бы тоже высказались за досрочное окончание чемпионата. Но речь идёт о больших деньгах, и просто так их клубам никто не даст», — добавил Кириченко. 

Ранее президент «Урала» ответил на вопрос о возможном приглашении Сёмина.  

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