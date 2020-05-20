Президент «Урала» ответил на вопрос о возможном приглашении Сёмина

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Президент екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов ответил на вопрос о возможном приглашении в команду Юрия Сёмина.
Президент «Урала» ответил на вопрос о возможном приглашении Сёмина
  • РИА Новости

«У меня с ним прекрасные отношения, но у нас есть тренер. Как я могу сейчас говорить, что позову Сёмина? Что касается «Локомотива», то надо быть внутри, чтобы знать. Болельщики не знают всей кухни, и я не знаю — могу судить только по результатам», — заявил Иванов в эфире YouTube-канала E1.RU.

Сёмин возглавлял «Локомотив» с 2016 года. До этого он работал с командой с 1992 по 2005 год и в 2009—2010 годах. Под его руководством команда трижды становилась чемпионом России, шесть раз — обладателем Кубка России, трижды — Суперкубка. Его соглашение с клубом действует до 30 мая и не будет продлено.

Ранее сообщалось, что неизвестные провели акцию против генерального директора «Локомотива» Василия Кикнадзе и председателя совета директоров Анатолия Мещерякова у стадиона клуба.

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