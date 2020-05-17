СМИ: Неизвестные провели акцию против Мещерякова и Кикнадзе у стадиона «Локомотива»

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Неизвестные провели акцию против руководителей «Локомотива».
СМИ: Неизвестные провели акцию против Мещерякова и Кикнадзе у стадиона «Локомотива»
  • РИА Новости

Как сообщает «Чемпионат», перед кассами стадиона в Черкизове появились чёрно-белые фотографии генерального директора клуба Василия Кикнадзе и председателя совета директоров Анатолия Мещерякова. Перед каждой активисты прикрепили по две гвоздики.

Кроме того, около арены появились граффити с надписью «Только Сёмин».

Как известно, в «Локомотиве» решили не продлевать контракт с главным тренером Юрием Сёминым, который истекает 31 мая 2020 года. В турнирной таблице команда занимает вторую строчку.

Ранее сообщалось, что Кевин Кураньи похвалил Доменико Тедеско за работу в «Спартаке».

 

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