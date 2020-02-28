Футболист «Локомотива» Джорджевич признался, что удивился уходу Смолова в «Сельту»

Нападающий московского «Локомотива» Лука Джорджевич прокомментировал переход форварда команды Фёдора Смолова в испанскую «Сельту» на правах аренды.

«Меня удивил уход Смолова, если честно», — цитирует Джорджевича РИА Новости.

По его словам, когда он увидел новости о возможном переходе Смолова в коллектив из Виго, то не поверил им.

«Но всё-таки он перешёл, забил «Реалу» важнейший мяч. Я очень счастлив за него, надеюсь, что у него всё получится. Знаю, насколько он хочет играть в Европе, надеюсь, его планы осуществятся», — добавил Джорджевич.

29-летний Смолов перешёл в «Сельту» из московского «Локомотива» на правах аренды 30 января. В его активе уже четыре матча за испанский клуб, в которых он забил один мяч — в ворота мадридского «Реала».

Ранее «Сельта» со Смоловым обыграла «Леганес» в 25-м туре Примеры.