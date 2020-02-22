«Сельта» со Смоловым обыграла «Леганес» в 25-м туре Примеры

«Сельта» одержала победу над «Леганесом» в матче 25-го тура испанской футбольной Примеры.

Встреча прошла в Виго и завершилась в пользу хозяев — 1:0.

Единственный мяч на 62-й минуте забил Яго Аспас. При этом на 21-й «Сельта» осталась в меньшинстве после удаления Филипа Брадарича.

Российский форвард «Сельты» Фёдор Смолов вышел в стартовом составе и провёл на поле 65 минут, не отметившись результативными действиями.

«Сельта» набрала 24 очка и поднялась на 17-е место в чемпионате Испании. «Леганес» с 19 очками располагается на 19-й строчке.

Ранее испанский футболист Фернандо Морьентес поделился своим мнением о перспективах Смолова в Примере, а также сравнил нападающего с Александром Мостовым.