«Сельта» со Смоловым обыграла «Леганес» в 25-м туре Примеры

Короткая ссылка
«Сельта» одержала победу над «Леганесом» в матче 25-го тура испанской футбольной Примеры.
«Сельта» со Смоловым обыграла «Леганес» в 25-м туре Примеры
  • @RCCelta
  • Twitter

Встреча прошла в Виго и завершилась в пользу хозяев — 1:0.

Единственный мяч на 62-й минуте забил Яго Аспас. При этом на 21-й «Сельта» осталась в меньшинстве после удаления Филипа Брадарича.

Российский форвард «Сельты» Фёдор Смолов вышел в стартовом составе и провёл на поле 65 минут, не отметившись результативными действиями.

«Сельта» набрала 24 очка и поднялась на 17-е место в чемпионате Испании. «Леганес» с 19 очками располагается на 19-й строчке.

Ранее испанский футболист Фернандо Морьентес поделился своим мнением о перспективах Смолова в Примере, а также сравнил нападающего с Александром Мостовым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить