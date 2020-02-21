Морьентес отдал предпочтение не Смолову, а Мостовому и Черышеву

Знаменитый в прошлом испанский футболист Фернандо Морьентес поделился своим мнением о перспективах Фёдора Смолова в чемпионате Испании, а также сравнил нападающего с Александром Мостовым.

«Он стал важным игроком для «Сельты», ему нужно привыкнуть к стране, культуре. Если получится, то пойдёт и прогресс. У него впереди много матчей, чтобы забить как можно больше голов. Мостовой несравним, и сложно сказать, что Смолов сможет достигнуть его уровня», — приводит слова Морьентеса ТАСС.

Бывший игрок мадридского «Реала» также признался, что Денис Черышев нравится ему больше Смолова.

Для «Валенсии» он очень важен. Я в восторге от него, ему нужно только полностью восстановиться после травм. Мне Черышев больше нравится, чем Смолов», — заключил Морьентес.

В последние дни оба российских легионера отметились забитыми мячами. Смолов отличился в гостевом матче «Сельты» с «Реалом» (2:2) в чемпионате Испании, а Черышев провёл гол престижа в неудачной выездной игре «Валенсии» с «Аталантой» в Милане (1:4).

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