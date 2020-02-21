«Сочи» дозаявил Кокорина для выступления в матчах чемпионата России по футболу

Футбольный клуб «Сочи» в пятницу, 21 февраля, внёс в заявку для участия в матчах Российской премьер-лиги нападающего Александра Кокорина, перешедшего из петербургского «Зенита» на правах аренды.

РИА Новости

В составе аутсайдера чемпионата России 28-летний спортсмен будет играть под 91-м номером. Срок действия его контракта с «Зенитом» завершится в июне 2020 года. Ранее сообщалось, что у футболиста «Рубина» Тарасова диагностирован закрытый перелом.