В МЮ выразили поддержку Сульшеру

Вице-президент «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд заявил, что клуб поддерживает главного тренера команды Уле-Гуннара Сульшера.

«Мы хотим успешно финишировать в АПЛ, Лиге Европы и Кубке Англии. Начинается заключительная часть сезона. Мы продолжаем работать над перестройкой состава. Наша цель — создать основу для долгосрочных успехов. Мы реализуем созданный план вместе с тренером Уле-Гуннаром Сульшером. Текущий сезон мы используем для перестройки. Трансфер Бруну Фернандеша — это показатель того, что мы будет продолжать работу над предложенным планом Сульшера», — приводит слова Вудворда The Sun.

В настоящее время «Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, имея 41 очко после 27-ми туров.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» повторил рекорд по числу побед подряд в АПЛ.