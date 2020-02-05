Кривоносов о расследовании WADA: говорить о независимом решении не приходится

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Зампред комитета Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодёжи Сергей Кривоносов прокомментировал дело в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Кривоносов о расследовании WADA: говорить о независимом решении не приходится
  • РИА Новости

«Все страны, которые входили в эту комиссию, — члены НАТО, к сожалению. И говорить о том, что было какое-то независимое решение, не приходится. Все действия, которые мы видим, дают повод предполагать, что здесь политическая подоплёка, что это такая форма давления и ведения войны против нас», — сказал Кривоносов RT.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова выразила мнение, что в WADA должны узнать о борьбе с допингом в России.

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