Журова: в WADA должны узнать о произошедших в России изменениях в вопросе допинга

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова поделилась мнением о грядущем слушании дела РУСАДА в Спортивном арбитражном суде (CAS).
Журова: в WADA должны узнать о произошедших в России изменениях в вопросе допинга
  • РИА Новости

«В WADA же думают, что у нас ничего не происходит, что мы ничего не меняем. И так это и идёт дальше везде, в прессе. Вот это важно: чтобы пресса была объективна и освещала всё как есть. Тогда, я думаю, они тоже много интересного и нового для себя услышат, что в России происходит и какие изменения за это время произошли», — сказала Журова в интервью RT.

Ранее генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус рассказал о рисках, которые несёт в себе расследование в отношении Российского антидопингового агентства.

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