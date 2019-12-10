СМИ: ПСЖ снизил цену на Неймара и готов его продать летом

Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» определился с финансовыми условиями по продаже бразильского нападающего Неймара.

Как сообщает Marca, в ПСЖ теперь готовы рассматривать предложения уже не в районе €300 млн, как просили раньше, а в размере порядка €180 млн.

Отмечается, что Неймар может покинут клуб уже предстоящим летом.

Текущий договор бразильца с клубом истекает в 2022 году. Сумма трансфера в ПСЖ из «Барселоны» в 2017 году составила рекордные €222 млн. В составе ПСЖ Неймар сыграл в 67 матчах и записал в свой актив 57 голов и 30 голевых передач.

Ранее сообщалось, что CAS сократил трансферный бан «Челси».