CAS сократил трансферный бан «Челси»

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Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) сократил срок запрета на подписание новых игроков, который был наложен на лондонский «Челси».
CAS сократил трансферный бан «Челси»
  • Reuters

Об этом сообщается на официальном сайте CAS. Изначально «Челси» был наказан на два трансферных окна, однако теперь срок наказания был сокращён вдвое. Это означает, что лондонский клуб сможет подписывать новых игроков в ближайшее трансферное окно.

Трансферный запрет был наложен на «Челси» из-за систематических нарушений при переходах юных футболистов. В летнее межсезонье клуб был лишён возможности подписывать новых игроков.

Ранее сообщалось, что «Челси» одержал победу над «Астон Виллой» в АПЛ.

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