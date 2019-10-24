В Китае уверены, что Бьорндален поможет развитию биатлона в стране

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Представитель Ассоциации биатлона Китая Хао Лю выразил уверенность, что назначение восьмикратного олимпийского чемпиона Уле-Эйнара Бьорндалена на пост тренера национальной команды поможет развитию данного вида спорта в стране.
В Китае уверены, что Бьорндален поможет развитию биатлона в стране
  • Reuters

«Уле-Эйнар очень популярен в биатлонном мире, для решения этой задачи он является отличной кандидатурой. Нам очень повезло, что он согласился на эту работу», — приводит слова Хао Лю ТАСС.

Он отметил, что в будущем рассчитывает на привлечение в страну и других опытных специалистов, которые помогут развивать биатлон в стране.

«Мы безгранично верим в то, что у китайского биатлона будет светлое будущее», — добавил функционер.

Ранее сообщалось, что Уле-Эйнар Бьорндален и Дарья Домрачева назначены тренерами сборной Китая по биатлону.

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