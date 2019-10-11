Кикнадзе высказался об идее создания фонда финансирования футбольных клубов

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Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе поделился мнением по поводу создания фонда для финансовой поддержки футбольных клубов.
Кикнадзе высказался об идее создания фонда финансирования футбольных клубов
  • РИА Новости

«РФС уже взял это предложение на проработку. Здесь же важна конкретика: как идея будет реализовываться, если будет, — так что посмотрим. Как можно оценить предложение, его корректировку? Сам Владимир Путин сказал, что пока не видит механизма реализации. Так что нужно посмотреть», — приводит слова Кикнадзе РИА Новости.

Предложение о создании фонда озвучил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на заседании Совета при президенте по спорту. Президент России Владимир Путин поддержал такую инициативу.

Ранее Дмитрий Хохлов рассказал о последствиях создания фонда финансирования футбольных клубов.

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