Кикнадзе высказался об идее создания фонда финансирования футбольных клубов

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе поделился мнением по поводу создания фонда для финансовой поддержки футбольных клубов.

«РФС уже взял это предложение на проработку. Здесь же важна конкретика: как идея будет реализовываться, если будет, — так что посмотрим. Как можно оценить предложение, его корректировку? Сам Владимир Путин сказал, что пока не видит механизма реализации. Так что нужно посмотреть», — приводит слова Кикнадзе РИА Новости.

Предложение о создании фонда озвучил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на заседании Совета при президенте по спорту. Президент России Владимир Путин поддержал такую инициативу.

Ранее Дмитрий Хохлов рассказал о последствиях создания фонда финансирования футбольных клубов.