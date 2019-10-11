Хохлов рассказал о последствиях создания фонда финансирования ФК

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Бывший главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов положительно оценил идею создания фонда финансирования футбольных клубов, одобренную Владимиром Путиным.
Хохлов рассказал о последствиях создания фонда финансирования ФК
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

«Всегда нужно прогрессировать и что-то менять в лучшую сторону. Но всё должно быть взвешено и продумано. В целом, думаю, это должно пойти на пользу. Если создание фонда приведёт к уравниванию зарплат, естественно, к нам перестанут приезжать легионеры топового уровня. С одной стороны, это плохо, но с другой — нам придётся воспитывать свою молодёжь», — заявил Хохлов в беседе с RT.

Инициатива создания фонда финансирования спортивных клубов принадлежит губернатору Нижегородской области Глебу Никитину. Он озвучил её на заседании совета при президенте по спорту.

Ранее экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко усомнился в целесообразности создания фонда.

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