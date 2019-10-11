Червиченко назвал утопией идею создания фонда финансирования футбольных клубов

Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко усомнился в целесообразности создания фонда финансирования футбольных клубов.

«На мой взгляд, это утопия. Как можно всё взять и поделить? Какие-то клубы финансируют компании, какие-то — частные лица. Почему тот же Юрий Галицкий должен с кем-то делить то, что он отдаёт в «Краснодар»? Если говорить о госкорпорациях, то да, возможно, такой фонд и имеет право на существование — и то в случае единоразовой помощи, а не полноценного спонсорства. Но в справедливое разделение я верю мало, да такого и нигде в мире нет. Тот, кто не может найти деньги, не должен существовать», — заявил Червиченко в беседе с RT.

Инициативу создания фонда финансирования спортивных клубов одобрил Владимир Путин на заседании Совета при президенте по спорту.

Ранее футбольный агент Дмитрий Селюк предложил модель функционирования фонда.