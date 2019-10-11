Червиченко назвал утопией идею создания фонда финансирования футбольных клубов

Короткая ссылка
Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко усомнился в целесообразности создания фонда финансирования футбольных клубов.
Червиченко назвал утопией идею создания фонда финансирования футбольных клубов
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

«На мой взгляд, это утопия. Как можно всё взять и поделить? Какие-то клубы финансируют компании, какие-то — частные лица. Почему тот же Юрий Галицкий должен с кем-то делить то, что он отдаёт в «Краснодар»? Если говорить о госкорпорациях, то да, возможно, такой фонд и имеет право на существование — и то в случае единоразовой помощи, а не полноценного спонсорства. Но в справедливое разделение я верю мало, да такого и нигде в мире нет. Тот, кто не может найти деньги, не должен существовать», — заявил Червиченко в беседе с RT.

Инициативу создания фонда финансирования спортивных клубов одобрил Владимир Путин на заседании Совета при президенте по спорту.

Ранее футбольный агент Дмитрий Селюк предложил модель функционирования фонда.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить