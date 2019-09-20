Девять российских спортсменов подали в суд на главу РУСАДА
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление спортсменов.
Отмечается, что иск подан в связи с интервью Гануса, в котором он раскритиковал руководство Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) и российского спорта, а также рассказал, что в Чувашии нескольким атлетам проводились запрещённые переливания крови. При этом, по его словам, всё проходило под прикрытием руководства региона.
В заявлении же говорится, что ничего подобного не проводилось и Ганус не мог этого знать.
Таким образом, спортсмены потребовали признать заявления Гануса не соответствующими действительности, а также опубликовать опровержение главы РУСАДА в издании, которому он дал интервью.
Ранее глава РУСАДА призвал всех руководителей ВФЛА уйти в отставку.