Девять российских спортсменов подали в суд на главу РУСАДА

Короткая ссылка
Девять российских спортсменов подали заявление в Савёловский суд Москвы на генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса.
Девять российских спортсменов подали в суд на главу РУСАДА
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление спортсменов.

Отмечается, что иск подан в связи с интервью Гануса, в котором он раскритиковал руководство Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) и российского спорта, а также рассказал, что в Чувашии нескольким атлетам проводились запрещённые переливания крови. При этом, по его словам, всё проходило под прикрытием руководства региона.

В заявлении же говорится, что ничего подобного не проводилось и Ганус не мог этого знать.

Таким образом, спортсмены потребовали признать заявления Гануса не соответствующими действительности, а также опубликовать опровержение главы РУСАДА в издании, которому он дал интервью. 

Ранее глава РУСАДА призвал всех руководителей ВФЛА уйти в отставку.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить