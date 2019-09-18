Глава РУСАДА: я призываю всех руководителей ВФЛА уйти в отставку

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Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус призвал руководство Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) уйти со своих должностей.
Глава РУСАДА: я призываю всех руководителей ВФЛА уйти в отставку
  • РИА Новости

«Я призываю всех руководителей ВФЛА уйти в отставку. Мы сотрудничаем с Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF), ведём совместное расследование. Масштаб нарушений просто колоссальный. Это системная проблема, существуют доказательства вмешательства вышестоящих органов. Пока мы не будем честны с собой, санкции с России не будут сняты», — приводит слова Гануса L’Equipe.

ВФЛА была отстранена IAAF в ноябре 2015 года. С тех пор российские легкоатлеты вынуждены выступать в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось, что CAS сократил срок дисквалификации российского баскетболиста Баландина.

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