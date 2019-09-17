CAS сократил срок дисквалификации российского баскетболиста Баландина
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- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба юридической компании, представлявшей интересы спортсмена, в ходе слушаний удалось установить факт непреднамеренного приёма запрещённого препарата, в связи с чем срок дисквалификации был сокращён с четырёх до двух лет.
Дисквалификация баскетболиста отсчитывалась с 19 мая 2017 года.
Баландин дебютировал в Единой лиге ВТБ за саратовский «Автодор» в сезоне-2016/17.
Ранее сообщалось, что в Китае из-за Яо Мина обязали всех олимпийцев посмотреть российский фильм.