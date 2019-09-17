CAS сократил срок дисквалификации российского баскетболиста Баландина

Короткая ссылка
Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне частично удовлетворил апелляцию российского баскетболиста Романа Баландина на решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о его дисквалификации на четыре года.
CAS сократил срок дисквалификации российского баскетболиста Баландина
  • © Антон Денисов
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба юридической компании, представлявшей интересы спортсмена, в ходе слушаний удалось установить факт непреднамеренного приёма запрещённого препарата, в связи с чем срок дисквалификации был сокращён с четырёх до двух лет.

Дисквалификация баскетболиста отсчитывалась с 19 мая 2017 года.

Баландин дебютировал в Единой лиге ВТБ за саратовский «Автодор» в сезоне-2016/17.

Ранее сообщалось, что в Китае из-за Яо Мина обязали всех олимпийцев посмотреть российский фильм.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить