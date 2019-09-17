CAS сократил срок дисквалификации российского баскетболиста Баландина

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне частично удовлетворил апелляцию российского баскетболиста Романа Баландина на решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о его дисквалификации на четыре года.

Как сообщает пресс-служба юридической компании, представлявшей интересы спортсмена, в ходе слушаний удалось установить факт непреднамеренного приёма запрещённого препарата, в связи с чем срок дисквалификации был сокращён с четырёх до двух лет.

Дисквалификация баскетболиста отсчитывалась с 19 мая 2017 года.

Баландин дебютировал в Единой лиге ВТБ за саратовский «Автодор» в сезоне-2016/17.

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