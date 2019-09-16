В Китае из-за Яо Мина обязали всех олимпийцев посмотреть российский фильм

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Государственное управление по спорту Китая обязало всех спортсменов, которые готовятся к Олимпийским играм, посмотреть российский фильм «Движение вверх».
В Китае из-за Яо Мина обязали всех олимпийцев посмотреть российский фильм
  • © Pan Yulong/Xinhua
  • globallookpress.com

По словам гендиректора компании — прокатчика картины First Insight Production Дэн Лэи, которые передаёт РИА Новости, такому решению поспособствовало предложение легендарного китайского баскетболиста Яо Мина, ныне являющегося главой федерации баскетбола, показать этот фильм игрокам национальной команды перед домашним Кубком мира.

Она отметила, что после рассмотрения такого предложения была составлена директива, в которой указано, что все, кто готовится принять участие в Олимпийских играх, должны посмотреть этот фильм.

На домашнем мировом первенстве сборная Китая не сумела преодолеть первый групповой этап и в итоге заняла 24-е место.

Ранее сообщалось, что глава РФБ назвал КМ-2019 самым непредсказуемым из тех, что он видел.

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