Глава РФБ назвал КМ-2019 самым непредсказуемым из тех, что он видел

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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко поделился впечатлениями от Кубка мира по баскетболу 2019 года в Китае.
Глава РФБ назвал КМ-2019 самым непредсказуемым из тех, что он видел
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«Это был самый непредсказуемый чемпионат мира из всех, что я видел. Не было команды, которая была объективно сильнее всех. Кто мог ожидать, что Сербия не выйдет в полуфинал, кто ждал такого результата от Чехии и Польши? А как хороша была Австралия! Если переиграть этот турнир, то его могли выиграть Франция, Сербия, Австралия или США. Ещё отмечу, что в топ-12 попали всего три сборные не из Европы: Австралия, Аргентина, США. Это показатель силы европейского баскетбола», — приводят слова Кириленко «Известия».

Он отметил, что общий уровень баскетбола подтянулся, поэтому на Кубке мира было много матчей, результаты которых стали неожиданностью.

«Считаю, мировое первенство удалось, а олимпийская квалификация и сами Игры-2020 будут очень и очень интересными», — добавил глава РФБ.

Победителем Кубка мира 2019 года стала сборная Испании. Серебряные награды завоевала сборная Аргентины, а бронзовые — национальная команда Франции. Сборная России не сумела преодолеть второй групповой раунд, но завоевала путёвку на олимпийский квалификационный турнир.

Ранее сообщалось, что Рики Рубио признан лучшим игроком КМ-2019.

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