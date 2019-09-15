Испанский баскетболист Рубио признан лучшим игроком ЧМ

Короткая ссылка
Разыгрывающий сборной Испании Рики Рубио признан самым ценным игроком (MVP) чемпионата мира 2019 года в Китае.
Испанский баскетболист Рубио признан лучшим игроком ЧМ
  • © fiba.basketball

Об этом сообщается в Twitter турнира. 

В финале Рубио стал самым результативным баскетболистом своей команды, набрав 20 очков. Он помог Испании обыграть Аргентину со счётом 95:75 и во второй раз в истории стать чемпионом мира.

В среднем в рамках турнира Рубио набирал 16,4 очка за матч, делал 4,6 подбора и отдавал 6 результативных передач.

Ранее испанец Марк Газоль стал вторым игроком в истории, который за один сезон выиграл НБА и ЧМ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить