Испанский баскетболист Рубио признан лучшим игроком ЧМ

Разыгрывающий сборной Испании Рики Рубио признан самым ценным игроком (MVP) чемпионата мира 2019 года в Китае.

Об этом сообщается в Twitter турнира.

В финале Рубио стал самым результативным баскетболистом своей команды, набрав 20 очков. Он помог Испании обыграть Аргентину со счётом 95:75 и во второй раз в истории стать чемпионом мира.

В среднем в рамках турнира Рубио набирал 16,4 очка за матч, делал 4,6 подбора и отдавал 6 результативных передач.

Ранее испанец Марк Газоль стал вторым игроком в истории, который за один сезон выиграл НБА и ЧМ.