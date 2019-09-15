Испанец Газоль стал вторым игроком в истории, который за один сезон выиграл НБА и ЧМ

Центровой сборной Испании и «Торонто Рэпторс» Марк Газоль стал вторым игроком в истории, которому удалось за один сезон стать победителем плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и чемпионата мира.

До него подобное достижение удавалось только американцу Ламару Одому в 2010 году, который тогда выступал в НБА за «Лос-Анджелес Лейкерс».

Ранее сборная Испании обыграла Аргентину и стала чемпионом мира по баскетболу.