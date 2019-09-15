Испанец Газоль стал вторым игроком в истории, который за один сезон выиграл НБА и ЧМ
Центровой сборной Испании и «Торонто Рэпторс» Марк Газоль стал вторым игроком в истории, которому удалось за один сезон стать победителем плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и чемпионата мира.
- © fiba.basketball
До него подобное достижение удавалось только американцу Ламару Одому в 2010 году, который тогда выступал в НБА за «Лос-Анджелес Лейкерс».
Ранее сборная Испании обыграла Аргентину и стала чемпионом мира по баскетболу.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»