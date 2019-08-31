Кириленко назвал сборную Нигерии главным соперником российских баскетболистов в группе ЧМ

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Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко поделился видением ситуации для сборной России на групповом этапе ЧМ-2019 в Китае.
Кириленко назвал сборную Нигерии главным соперником российских баскетболистов в группе ЧМ
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Матч с Нигерией — самый важный в группе. Возможно, дальше будут игры и поважнее, но на сегодняшний день это будет самая тяжёлая и самая важная встреча для нас. Во-первых, это начало турнира. Во-вторых, это наш главный соперник в квартете. Это будет противостояние мощного, атлетичного коллектива и тактически подкованной сборной России. Я уверен, наша команда тактически готова и лучше понимает баскетбольную стратегию. Но нигерийцы гораздо мощнее и прыгучее нашей сборной, потому увидим сегодня противостояние классической африканской и европейской команд», — цитирует Кириленко «Чемпионат».

Сборная России сыграет с командой Нигерии в первом матче группового этапа чемпионата мира.

Ранее Базаревич заявил, что сборная России попытается сделать максимум возможного.

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