Кириленко назвал сборную Нигерии главным соперником российских баскетболистов в группе ЧМ
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- РИА Новости
«Матч с Нигерией — самый важный в группе. Возможно, дальше будут игры и поважнее, но на сегодняшний день это будет самая тяжёлая и самая важная встреча для нас. Во-первых, это начало турнира. Во-вторых, это наш главный соперник в квартете. Это будет противостояние мощного, атлетичного коллектива и тактически подкованной сборной России. Я уверен, наша команда тактически готова и лучше понимает баскетбольную стратегию. Но нигерийцы гораздо мощнее и прыгучее нашей сборной, потому увидим сегодня противостояние классической африканской и европейской команд», — цитирует Кириленко «Чемпионат».
Сборная России сыграет с командой Нигерии в первом матче группового этапа чемпионата мира.
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