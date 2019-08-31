Базаревич: попытаемся сделать максимум возможного

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Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич заявил, что уже не думает о кадровых проблемах своей команды, а сосредоточен на выступлении на ЧМ-2019 в Китае.
Базаревич: попытаемся сделать максимум возможного
  • РИА Новости

«Я уже своё отгрустил. Что есть, то есть, попытаемся сделать максимум возможного. Мы едем на событие, которое мы заработали. Да, периодически грущу, когда появляется новая информация, но всё равно мы с оптимизмом смотрим вперёд, постараемся выжать максимум из ситуации. Да, состав абсолютно не такой, на какой мы рассчитывали, поэтому меняем акценты в игре, пытаемся играть иначе», — цитирует Сергея Базаревича РИА Новости.

Чемпионат мира по баскетболу пройдёт в Китае с 31 августа по 15 сентября. На групповом этапе сборная России сыграет с командами Нигерии, Южной Кореи и Аргентины.

Ранее сообщалось, что стартовал ЧМ-2019 по баскетболу.

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