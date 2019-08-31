Базаревич: попытаемся сделать максимум возможного

Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич заявил, что уже не думает о кадровых проблемах своей команды, а сосредоточен на выступлении на ЧМ-2019 в Китае.

«Я уже своё отгрустил. Что есть, то есть, попытаемся сделать максимум возможного. Мы едем на событие, которое мы заработали. Да, периодически грущу, когда появляется новая информация, но всё равно мы с оптимизмом смотрим вперёд, постараемся выжать максимум из ситуации. Да, состав абсолютно не такой, на какой мы рассчитывали, поэтому меняем акценты в игре, пытаемся играть иначе», — цитирует Сергея Базаревича РИА Новости.

Чемпионат мира по баскетболу пройдёт в Китае с 31 августа по 15 сентября. На групповом этапе сборная России сыграет с командами Нигерии, Южной Кореи и Аргентины.

Ранее сообщалось, что стартовал ЧМ-2019 по баскетболу.