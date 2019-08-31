Стартовал ЧМ-2019 по баскетболу

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В китайском городе Фошань стартовал чемпионат мира по баскетболу — 2019.
Стартовал ЧМ-2019 по баскетболу
  • © fiba.basketball

В Китае поединком группы D между сборными Анголы и Сербии стартовал чемпионат мира по баскетболу — 2019. Турнир продлится с 31 августа по 15 сентября. За титул чемпиона мира будут бороться 32 коллектива.

Сборная России выступает в группе В, где также находятся команды Нигерии, Южной Кореи и Аргентины. Свой первый матч команда Сергея Базаревича проведёт 31 августа с нигерийцами. Начало встречи — в 11:30 мск.

Ранее сообщалось, в каком состоянии сборная России по баскетболу подошла к Кубку мира в Китае.

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