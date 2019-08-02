Семак оценил шансы Малкома дебютировать за «Зенит» в матче с «Краснодаром»

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Главный тренер санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак высказал мнение о шансах бразильского форварда Малкома дебютировать за команду уже в ближайшем матче.
Семак оценил шансы Малкома дебютировать за «Зенит» в матче с «Краснодаром»
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«Вероятность большая, что Малком попадёт в заявку на матч с «Краснодаром», а значит, вероятность выхода большая. Надеюсь, что он сможет принять участие в игре, а сколько сыграет — будет решать уже завтра», — приводит слова Семака РИА Новости.

Матч «Зенит» — «Краснодар» состоится 3 августа на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 21:30 мск.

Ранее Малком заявил, что готов сыграть за «Зенит» уже в ближайшем матче.

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