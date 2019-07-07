СМИ: Мозгов может продолжить карьеру в «Химках»

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Подмосковный баскетбольный клуб «Химки» ведёт переговоры о подписании контракта с центровым сборной России Тимофеем Мозговым.
СМИ: Мозгов может продолжить карьеру в «Химках»
  • © Евгений Пряников
  • РИА Новости

Как сообщает Telegram-канал «Перехват», клуб заинтересован в усилении своего состава 32-летним форвардом, пропустившим весь прошлый сезон из-за травмы.

Мозгов уже играл за «Химки» с 2006 по 2010 год, а также во время локаута в НБА 2011 года. Также в его активе выступления за такие клубы, как «Нью-Йорк Никс», «Денвер Наггетс», «Кливленд Кавальерс», в составе которого он стал чемпионом НБА 2016 года, «Лос-Анджелес Лейкерс», «Бруклин Нетс» и «Орландо Мэджик».

Ранее стало известно, что «Орландо» отчислил Мозгова.

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