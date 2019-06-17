Гандболистка Ильина рассказала, когда примет решение о возобновлении карьеры

Олимпийская чемпионка по гандболу в составе сборной России Екатерина Ильина рассказала, когда она намерена принять решение о возможном возобновлении спортивной карьеры.

«Я прохожу обследования, лечусь, восстанавливаюсь по полной программе, тренируюсь индивидуально. К сожалению, врачи до сих пор запрещают выходить на площадку. В конце лета у меня будет ещё одно обследование, и тогда уже будет понятно, смогу ли я дальше продолжать играть или нет», — приводит слова Ильиной ТАСС.

28-летняя россиянка, приостановившая карьеру в начале лета 2018 года из-за травмы позвоночника, является олимпийской чемпионкой 2016 года, чемпионкой мира среди юниорок, трёхкратной чемпионкой России, а также двукратной обладательницей Кубка Европейской гандбольной федерации (EHF).

Ранее стало известно, когда Евгений Трефилов вернётся к работе со сборной России по гандболу.