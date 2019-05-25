Стало известно, когда Трефилов вернётся к работе со сборной России по гандболу

Генеральный директор гандбольного клуба «Кубань» Сергей Вальтер рассказал, когда главный тренер команды Евгений Трефилов вернётся к своей работе в сборной России по гандболу.

По словам Вальтера, которые передаёт ТАСС, Трефилов сможет вернуться к работе с национальной командой в середине июля, когда стартует сбор в Сочи, который продлится до августа.

Он отметил, что по рекомендации врачей специалисту в ближайшие несколько месяцев не рекомендованы перелёты.

19 февраля 63-летний специалист, возглавляющий сборную с 1999 года, перенёс операцию на сердце. 12 марта его выписали из больницы. 6 мая он провёл первую тренировку в клубе.

Ранее Трефилов поделился впечатлениями от своей первой тренировки в клубе после операции на сердце.