Стало известно, когда Трефилов вернётся к работе со сборной России по гандболу

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Генеральный директор гандбольного клуба «Кубань» Сергей Вальтер рассказал, когда главный тренер команды Евгений Трефилов вернётся к своей работе в сборной России по гандболу.
Стало известно, когда Трефилов вернётся к работе со сборной России по гандболу
  • РИА Новости

По словам Вальтера, которые передаёт ТАСС, Трефилов сможет вернуться к работе с национальной командой в середине июля, когда стартует сбор в Сочи, который продлится до августа.

Он отметил, что по рекомендации врачей специалисту в ближайшие несколько месяцев не рекомендованы перелёты.

19 февраля 63-летний специалист, возглавляющий сборную с 1999 года, перенёс операцию на сердце. 12 марта его выписали из больницы. 6 мая он провёл первую тренировку в клубе. 

Ранее Трефилов поделился впечатлениями от своей первой тренировки в клубе после операции на сердце.

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