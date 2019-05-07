Трефилов о первой тренировке с «Кубанью»: врачи пока не разрешают сильно выступать
- РИА Новости
«Да ну бросьте! Что я там провёл? Из двух часов всего полтора, а потом уехал. Ассистенты заканчивали занятие. Мне пока запрещены большие нагрузки. Просто все хотят, чтобы я побыстрее вылечился. Но пока не особо — к концу уже весь мокрый был. Врачи пока не разрешают сильно выступать», — приводит слова Трефилова «Советский спорт».
Он также рассказал, сколько занятий с командой он в ближайшее время намерен проводить.
«Утренняя у нас на стадионе. Сейчас жарко в Краснодаре, а мне на солнце находиться не рекомендуется. Вечерняя — в зале. Из зала мне нельзя уходить, чемпионат ещё продолжается», — поделился специалист.
19 февраля 63-летний Трефилов перенёс операцию на сердце. 12 марта его выписали из больницы. 6 мая он провёл первую тренировку в клубе.
Ранее Трефилов рассказал о своём самочувствии после операции на сердце.