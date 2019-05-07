Трефилов о первой тренировке с «Кубанью»: врачи пока не разрешают сильно выступать

Главный тренер «Кубани» и женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов поделился впечатлениями от своей первой тренировки в клубе после операции на сердце.

«Да ну бросьте! Что я там провёл? Из двух часов всего полтора, а потом уехал. Ассистенты заканчивали занятие. Мне пока запрещены большие нагрузки. Просто все хотят, чтобы я побыстрее вылечился. Но пока не особо — к концу уже весь мокрый был. Врачи пока не разрешают сильно выступать», — приводит слова Трефилова «Советский спорт».

Он также рассказал, сколько занятий с командой он в ближайшее время намерен проводить.

«Утренняя у нас на стадионе. Сейчас жарко в Краснодаре, а мне на солнце находиться не рекомендуется. Вечерняя — в зале. Из зала мне нельзя уходить, чемпионат ещё продолжается», — поделился специалист.

19 февраля 63-летний Трефилов перенёс операцию на сердце. 12 марта его выписали из больницы. 6 мая он провёл первую тренировку в клубе.

Ранее Трефилов рассказал о своём самочувствии после операции на сердце.